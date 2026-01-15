Аномальные морозы отступят от Челябинской области на Крещение

Температура вернется к климатической норме, но ненадолго

Аномальные морозы, установившиеся в Челябинской области, ослабнут к празднику Крещения, об этом на пресс-конференции, которая проходила на площадке издания «„Аргументы и факты“ — Челябинск» сообщил начальник Челябинского Гидрометцентра Валерий Кочегоров.

«Сейчас регион находится под влиянием арктического антициклона, из-за чего температура опустилась примерно на семь градусов ниже климатической нормы. Сегодня ночью минимальная температура в Челябинской области опускалась до –38 градусов, а в Челябинске — до –36 градусов»,— рассказал Кочегоров.

Однако уже в ближайшие выходные, по словам синоптика, ситуация изменится. В регион придет относительное потепление: температура приблизится к сезонным значениям. В саму Крещенскую ночь на понедельник, 19 января, ожидается до −17...−19 градусов, а днем около −10...−12 градусов.

«Погода будет облачной, возможны небольшие снегопады. А повышенная влажность сделает холод ощутимее на пару градусов»,— добавляет синоптик.

После кратковременного потепления в регион вновь вернутся сильные морозы.

