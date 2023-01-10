Аномальные морозы ослабеют в Челябинской области 11 января

При этом в некоторых районах региона ночью температура опустится ниже −30 градусов

Аномальные морозы постепенно уходят из Челябинской области, однако в регионе по-прежнему будет холодно. Ночью 11 января синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до −34 градусов, днем в некоторых районах температура поднимется до −10 градусов. При этом в регионе будет ветрено.

В ночь на среду температура воздуха в Челябинской области составит от −23 до −28°C, в низинах ожидаются морозы до −34°C, на востоке температура будет выше — около −20°C. Переменная облачность, в горах местами пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до минус 13—18 градусов Цельсия, на крайнем юге прогнозируют до −10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы от 13 до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −25°C, днем синоптики обещают до 13—15 градусов со знаком минус. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.