В МЧС сообщили о продолжении аномальных морозов

По данным ведомства, погода не будет радовать до 21 декабря.
Морозный прогноз погоды на ближайшие дни подтвердили в МЧС. Ведомство информирует южноуральцев о продолжении аномальных морозов и советует лишний раз не выходить из дома.
Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на Южном Урале вероятны 40-градусные морозы. В главном управлении МЧС не советуют лишний раз выходить на улицу. Аномальная погода продлится еще как минимум 3 дня.
– По данным Челябинского ЦГМС, 19-21 декабря в отдельных районах области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, – сообщили в МЧС.