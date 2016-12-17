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В МЧС сообщили о продолжении аномальных морозов

В МЧС сообщили о продолжении аномальных морозов
мороз , погода , Челябинск , МЧС , аномалия
18.12.2016 20:51:34

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

По данным ведомства, погода не будет радовать до 21 декабря.

Морозный прогноз погоды на ближайшие дни подтвердили в МЧС. Ведомство информирует южноуральцев о продолжении аномальных морозов и советует лишний раз не выходить из дома.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на Южном Урале вероятны 40-градусные морозы. В главном управлении МЧС не советуют лишний раз выходить на улицу. Аномальная погода продлится еще как минимум 3 дня.

– По данным Челябинского ЦГМС, 19-21 декабря в отдельных районах области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, – сообщили в МЧС.

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