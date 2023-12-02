Аномальные холода надвигаются на Челябинскую область

Температура воздуха будет ниже средней на 15 градусов

Погода в Челябинской области не устает преподносить сюрпризы: вслед за снежными циклонами на территорию региона придет холодный воздух с севера Сибири, который принесет крепкие морозы. Ожидается, что температура воздуха начнет резко опускаться со среды, 6 декабря, и достигнет −23...-25 градусов и ниже. О похолодании сообщили синоптики уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Студеный материковый воздух, скопившийся на севере Сибири, под влиянием северо-восточных ветров постепенно будет продвигаться на запад к Уралу на освободившиеся после ухода циклонов территории. С 6-7 декабря в Челябинской области и других уральских регионах с большой вероятностью можно ожидать аномально холодную погоду при температуре воздуха ниже климатической нормы на 9 — 15 градусов»,— уточнили синоптики.

По данным популярных погодных сервисов, в первые дни предстоящей недели еще будет тепло: температура воздуха в Челябинске составит −1...-2 градуса. При этом будет идти снег. В среду столбики термометров опустятся до −14 градусов, осадки ослабеют. С четверга ударят настоящие сибирские морозы с температурными значениями около −23 градусов днем и −26 градусов ночью при норме −12...-14 градусов. Холодная погода простоит до конца недели.

Отметим, в отдельных районах области температура воздуха может колебаться на 5 — 10 градусов выше или ниже указанных значений.