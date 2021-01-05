Аномальные холода надвигаются на Челябинскую область

Об этом предупредили в Гидрометцентре России

В ближайшие дни в нескольких регионах России будет очень холодно. Морозы ожидают жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской и некоторых других областей. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25—30 градусов, что ниже нормы на 5—10 градусов», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.

К слову, в Челябинске в настоящее время, 5 января, погода держится на уровне –16, –19 градусов. Ветер юго-восточный, 3—8 метров в секунду. Также продолжаются осадки в виде снега.