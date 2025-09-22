Аномальные +26°C ожидаются в Челябинской области 23 сентября

К региону стремительно подбирается тепло с юга Европы

Бабье лето в Челябинской области продолжается. Во вторник, 23 сентября, температура воздуха в регионе поднимется до +26 градусов — не рекорд, но редкость для третьей декады месяца. Плюсом — преимущественно солнечная погода и умеренный ветер. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящая ночь в регионе еще будет прохладной: от +4 до +9 градусов, местами похолодает до +1. Днем воздух раскалится до +21...+26 градусов. Переменная облачность, дождей не будет. Утром местами вероятны туманы. Ветер западный, 4—9 метров в секунду, местами с усилением до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник будет около +7 градусов, днем — до +25. Преимущественно солнечно. Ветер умеренный западного направления с порывами до 12 метров в секунду.