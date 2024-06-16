Аномальную жару с грозами и шквалистым ветром обещают в Челябинской области 16 июня

Местами возможны ливни

Сегодня, 16 июня, в отдельных районах Челябинской области пройдут ливни с грозами и градом. При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду. Дождь с грозой обещают и в Челябинске. Несмотря на непогоду, аномальная жара не спадет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут до +33 градусов. Переменная облачность, дождь. Возможны гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики обещают от +31 до +36 градусов. Дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы и крупный град. Ветер преимущественно западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. При грозах возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.