Аномальную жару обещают в Челябинской области

Воздух в регионе прогреется до 36 градусов

В среду, 13 июля, в Челябинской области впервые с начала лета ожидается аномальная жара: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +36°C. В отдельных районах региона пройдут дожди с грозами и градом.

В ночь на среду столбики термометров в регионе покажут от +14 до +19°C, днем воздух прогреется от +28 до +33°C, на юге региона обещают изнуряющую жару до +36°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы и град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы от 12 до 17 метров в секунду.

В столице Южного Урала прогнозируют переменную облачность, пройдет слабый дождь. Возможна гроза. В ночные часы будет от +16 до +18°C, днем воздух раскалится до +32°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили о том, что в ближайшие дни температура воздуха будет выше климатический нормы на 7 градусов и более. В ведомстве порекомендовали южноуральцам закрывать окна днем, не находиться на жаре и пить больше жидкости. Также можно делать холодные компрессы.

Пока одни спасаются от жары в офисах с кондиционерами или в торговых центрах, другие — у воды. Что делать, если вы обгорели на пляже, ранее рассказали медики Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера.