Аномальную жару и утренний туман прогнозируют в Челябинской области 4 июля

В отдельных районах вероятен слабый дождь

Сегодня, 4 июля, в Челябинской области показания термометров поднимутся до +32°C. В целом без осадков, лишь в отдельных районах возможны слабые дожди, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Этим утром температура воздуха в Челябинске поднимется до +17°C, днем потеплеет до +31°C. День выдастся без осадков. Ветер северо-западный 4—9 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут +31°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный два метра в секунду.

Жителям Миасса синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождливые тучи соберутся к вечеру. Столбики термометров достигнут +31°C. Ветер преимущественно северо-западного направления три метра в секунду.

В Златоусте воздух прогреется до +30°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный до трех метров в секунду.

В Троицке погода под копирку.

Отметка на градуснике в Аше зафиксируется около +32°C. Без осадков. Ветер преимущественно западного направления до трех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +12°C, днем воздух прогреется до +27...+32°C. Местами возможен туман. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер северо-западный до 4—9 метров в секунду.