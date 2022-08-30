Аномальную жару и туманы обещают жителям Челябинской области

Погода в регионе будет солнечной, без осадков

Сегодня, 30 августа, в Челябинской области прогнозируют 33-градусную жару. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утро в Челябинске будет прохладным: столбики термометров покажут около +13°C. Днем воздух раскалится до +31°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в утренние часы температура воздуха достигнет +14°C. В отдельных районах региона возможны туманы. Днем потеплеет от +28 до +33°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.