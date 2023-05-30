Аномальную жару и грозы с градом обещают жителям Челябинской области

Местами сохранится порывистый ветер

Сегодня, 30 мая, в Челябинской области прогнозируют жару до +33 градусов. В отдельных районах региона пройдут дожди с грозами. Также местами возможен порывистый ветер до 12 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха достигнет +17°C, днем столбики термометров перешагнут за отметку +30°C. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Также возможна гроза. Ветер северо-западного направления с переходом на юго-западный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня тоже не обойдется без осадков: в отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, возможен град. В целом будет наблюдаться переменная облачность. Утром температурные значения приблизятся к +17°C, местами ниже. Дневной прогрев составит +33°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.