Аномальную жару, грозы и град обещают в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не будет

Во вторник, 19 июля, в Челябинской области прогнозируют аномальную жару, грозы и град. Во время непогоды синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер.

В предстоящий вторник в регионе столбики термометров покажут от +15 до +20°C, в горах ожидается понижение температуры до +10°C, днем потеплеет от +27 до +32°C, на крайнем юге области воздух раскалится до +36°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы. Возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы прогнозируют +15, +17°C, днем температура воздуха поднимется до +30°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 7 до 12 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России предупредило граждан об аномальной жаре и опубликовало ряд рекомендаций, которым необходимо следовать, чтобы не получить солнечный удар. Так, в жару следует пить как можно больше жидкости, не находиться на улице в часы активного солнца, носить легкую одежду и кепки или шляпы. Кроме того, можно делать холодные компрессы и почаще принимать прохладный душ.