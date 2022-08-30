Аномальную жару до +36 градусов обещают в Челябинской области в последний день лета

В МЧС напомнили, что делать во избежание плохого самочувствия

Аномальная жара надвигается на Челябинскую область. Несмотря на то что на календаре завтра уже последний день лета, столбики термометров поднимутся до рекордных +36°С. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью температура воздуха составит от +11 до +16°С, в низинах ожидается понижение температуры до +6°С. Днем воздух раскалится до +33°С, на юге области будет аномально жарко — до +36°С. Переменная облачность, местами пройдут слабые дожди. Возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы прогнозируют от +14 до +16°С. Днем столбики термометров приблизятся к отметке +32°С. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков, при этом возможна гроза. Ветер южного направления с переходом на западное от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В региональном ГУ МЧС России предупредили южноуральцев об аномальной жаре и сообщили, что средняя температура будет выше нормы на семь и более градусов. Также в ведомстве напомнили, что необходимо делать во избежание ухудшения самочувствия: