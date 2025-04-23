Аномальное тепло возвращается в Челябинскую область

В регионе пройдут дожди с грозами

В четверг, 24 апреля, с южным ветром в Челябинскую область вернется аномальное тепло до +25°C. А с приближением области низкого давления местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут от +3 до +5°C. Дневной прогрев составит от +20 до +22°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области также не обойдется без кратковременных дождей и даже гроз. Столбики термометров ночью установятся в пределах от +3 до +8°C, при прояснении температура рухнет до −1°C. Днем воздух прогреется до +20…+25°C. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 12 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15 метров в секунду.