Аномальное тепло вернулось в Челябинскую область

В регион поступает теплый воздух с Атлантики

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области ожидается теплая погода. Местами пройдет небольшой снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около −1°С. Облачно с прояснением, вероятен слабый снег. Ветер юго-западного направления, около 3 метров в секунду.

До −3°С ожидается в Магнитогорске. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе поднимется до −2°С. Также небольшой снег. Ветер западный, слабый.

В Златоусте градусники покажут около −4°С. Небольшой снег к вечеру снег станет интенсивнее. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

На Бакал обрушится снегопад. Во второй половине дня осадки ослабнут, но не прекратятся. В городе будет около −5°С. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Около 0°С и слабый снег обещают синоптики жителям Южноуральска. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе покажут около 0...-5°С. Облачно с прояснением, локально пройдет небольшой мокрый снег. Гололед. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.