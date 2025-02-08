Аномальное тепло вернется в Челябинскую область 9 февраля

Ночью местами сохранится морозная погода

Небольшие отрицательные температуры в воскресенье, 9 февраля, в Челябинской области вновь сменятся плюсовыми: местами воздух прогреется до +3 градусов. Ночью в отдельных районах сохранится пусть и не крепкий, но морозец, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Синоптики уточняют, что погоду в уральских регионах определяет антициклон сибирского происхождения, который протянулся от Дальнего Востока до Британских островов более чем на 8 тысяч километров. С ним сохраняется умеренно теплая и преимущественно сухая погода — как бы парадоксально это ни звучало.

«Несмотря на сибирское происхождение, на большей части антициклона — в Европе, на Урале и Западной Сибири — погода продолжает оставаться умеренно теплой ввиду того, что преобладающая воздушная масса в антициклоне не является арктической, что никак не ассоциируется с сибирским антициклоном в феврале. И это реалии современного климата»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Переходим к прогнозу: в Челябинске предстоящей ночью будет около −10 градусов, в воскресенье днем воздух может прогреться до +1. Ветер западный, преимущественно слабый. Осадков не будет.

В горных районах и низинах в ночные часы похолодает до −19 градусов, днем температура поднимется до −5. На остальной территории ночью будет −9…−14 градусов, днем — от −2 до +3. Переменная облачность, местами может пройти слабый снег. Гололед и изморозь. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.