Аномальное тепло и снегопады ожидаются в Челябинской области 28 января

Обильные осадки пройдут лишь местами

Сегодня, 28 января, в Челябинской области воздух может прогреться до +2°C. День выдастся снежным, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от 0 до +2°C. Облачно, пройдет снег, временами с дождем. В утренние часы на дорогах вероятна гололедица от снежного наката. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Около 0°C ожидается в Магнитогорске. На протяжении всего дня снег. Ветер юго-западного направления, до 6 метров в секунду.

От небольшого минуса до небольшого плюса будет в Миассе. Снег сменится смешанными осадками во второй половине дня. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Столбики термометров в Трехгорном достигнут 0°C. Небольшой снег. Снегопад накроет город ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

Температура воздуха в Бакале составит около −3°C. День выдастся снежным. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Кыштыме и Карабаше — около 0°C. Снег. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

До −1°C и снег прогнозируют в Нязепетровске. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе будут варьироваться от −3 до +2°C. Облачно с прояснением, на севере области ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем. В горах — снегопады. На юге синоптики обещают небольшие осадки. В отдельных районах слабые метели. Гололед от наката. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных условий автомобилистов просят отказаться от дальних поездок по федеральным трассам.