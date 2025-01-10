Аномальное тепло и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области 10 января

Местами пройдет мокрый снег

Сегодня, 10 января, день в Челябинской области выдастся ненастным. При этом в регионе может потеплеть до +2°С. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около 0°С. Облачно с прояснением, может пройти слабый мокрый снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит около −1°С. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, слабый.

До −2°С ожидается в Златоусте. Облачно с прояснением, снега быть не должно. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

Показания термометров в Бредах достигнут −4°С. Хмурое небо синоптики прогнозируют на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду.

До +1°С может потеплеть в Аше. В первой половине дня пройдет дождь со снегом. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −3 до +2°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, временами с переохлажденным дождем. Местами метели. На дорогах гололед и снежные заносы. В горах локально сильная гололедица. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.