Аномальное тепло и дожди с грозами ожидают в Челябинской области 25 апреля

И без того неслабый ветер будет усиливаться порывами

В пятницу, 25 апреля, жителей Челябинской области ждет аномально жаркий, но дождливый день. Скорость ветра временами будет достигать почти штормовых 17 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Антициклон постепенно отступает, его сменяет область низкого давления. Прохождение атмосферных фронтов в регионе будет сопровождаться дождями с грозами»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около +11°C, днем воздух прогреется до +23°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь как в ночные, так и в дневные часы. Возможны грозы. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться в пределах от +7 до +12°C, днем потеплеет до +20…+25°C. При натекании облачности температура местами может снизиться до +20°C. Преимущественно пасмурно, кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер южного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.