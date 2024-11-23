Аномальное тепло до +5 градусов вернется в Челябинскую область 24 ноября

В низинах будет существенно холоднее

Воскресенье, 24 ноября, в Челябинской области местами выдастся уж очень теплым: столбики термометров могут подняться до +5°C. Та же цифра, но со знаком минус, ожидается в низинах. День будет солнечным, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью по области прогнозируют от −2 до −7°C, днем — от 0 до +5°C. Малооблачно, без осадков. Местами гололед и изморозь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В низинах ночью может похолодать до −12°C, днем также сохранится отрицательная температура. Солнечно.

В Челябинске в ночные часы — до −6°C, днем потеплеет до +2°C. Также солнечно, без осадков. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.