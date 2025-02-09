Аномальное тепло до +4°C сохранится в Челябинской области 10 февраля

В низинах области будет значительно холоднее

В понедельник, 10 февраля, в Челябинской области сохранятся температурные контрасты, причем как ночью, так и днем. В ряде районов еще задержится аномальное тепло. Осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске преимущественно солнечно. Ночью столбики термометров опустятся до −8…−10°C, днем поднимутся до +2°C. Ветер северо-западный, слабый.

В горных районах и низинах ночью похолодает до −19°C, днем в низинах будет около −8°C. На остальной территории в ночные часы температура снизится до −8…−13°C, днем потеплеет до −1…+4°C. Переменная облачность, без осадков. Утром туманы и изморозь. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.