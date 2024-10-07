Аномальное тепло до +23 градусов придет в Челябинскую область 8 октября

День выдастся ветреным

В Челябинскую область на один день вернется лето: во вторник, 8 октября, в регионе потеплеет до +23°C. Также синоптики обещают сильный ветер и отсутствие осадков, по крайней мере в дневные часы.

«На фоне области повышенного давления сильный южный ветер принесет аномальное тепло — среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на 6—8°С. Максимальная температура днем будет достигать +18...+23°С»,— рассказали синоптики.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью покажут около +6...+8°C. Вероятен слабый дождь. Днем потеплеет до +20...+22°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду с отдельными порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура воздуха составит от +5 до +10°C, при прояснении опустится до +2°C. На севере регионе пройдут небольшие дожди. Дневной прогрев составит от +18 до +23°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер преимущественно южного направления, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.