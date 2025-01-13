Аномальное тепло до +1 градуса сохранится в Челябинской области 13 января

Но лишь местами

Сегодня, 13 января, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная погода со слабым ветром. В отдельных районах региона синоптики областного Гидрометеоцентра вновь прогнозируют аномальное тепло.

В Челябинске будет от −2 до −4°С. Обойдется без осадков. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

До −9°С ожидается в Магнитогорске. Хмурое небо на протяжении всего дня. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе приблизятся к −5°С. В городе также установится пасмурная погода. Ветер юго-западный, слабый.

В Златоусте отметка на градуснике зафиксируется на −3°С. Пасмурно, ночью возможен слабый снег. Ветер юго-восточный, слабый.

Около 0°С ожидается в Бакале. Пасмурно, без осадков. Ветер южного направления, слабый.

В Верхнеуральске будет на порядок ниже: показания термометров достигнут −10°С. Облачно с прояснениями. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В целом температура будет варьироваться от −4 до +1°С на севере региона, от −5 до −10°С — на юге. В низинах градусники покажут от −10 до −15°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Локально вероятен туман. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.