Аномально жаркую погоду со слабым ветром обещают синоптики жителям Челябинской области

В отдельных районах пройдет слабый дождь

Температура воздуха в Челябинской области сегодня, 14 июня, поднимется до +34°C. В целом без дождей, слабые осадки могут пройти лишь в отдельных районах, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске в утренние часы будет около +18°C, дневной прогрев составит от +32 до +34°C. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске достигнет +32°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

Облачная погода выдастся в Миассе. В городе также ожидается пекло до +32°C. Ветер слабый, юго-западного направления.

Температура воздуха в Озерске будет варьироваться от +30 до +32 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, до 3 метров в секунду.

Показания термометров в Усть-Катаве установятся в пределах от +30 до +32°C. Облачно с прояснениями, день выдастся без осадков. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше ожидается около +33°C. Малооблачно, ночью вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в утренние часы в регионе составит около +14°C, днем столбики термометров покажут от +29 до +34°C. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.