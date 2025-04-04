Аномально жаркая погода вернется в Челябинскую область в первые выходные апреля

Но будет дождливо

В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, в Челябинской области снова будет жарко: местами температура поднимется до +20°C. Дни выдадутся преимущественно пасмурными, пройдут дожди. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение дождей в отдельных районах области, а заток теплой воздушной массы вызовет потепление»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночь на субботу будет около 0°C, днем потеплеет до +11…+13°C. Облачно с прояснением, слабый дождь. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +17°C. Ветер стихнет.

В Челябинской области предстоящей ночью синоптики обещают от −6 до +3°C, днем — от +8 до +13°C. На юге воздух может прогреться до +18°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах осадки ожидаются умеренными. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье по области температура может подняться до +15…+20°C. На крайнем севере чуть прохладнее — до +12°C. Переменная облачность, может пройти небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, от 3 до 8 метров в секунду, на юге сохранятся порывы до 14 метров в секунду.