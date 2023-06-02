Аномально жаркая погода сохранится в Челябинской области в выходные

Местами в регионе прогремят грозы

В эти выходные, 3 и 4 июня, в Челябинской области вновь ожидается аномально жаркая погода. В отдельных районах пройдут дожди с грозами, в воскресенье осадки ожидаются и в Челябинске. Возможен порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этой ночью в регионе будет около +20°C, днем температура установится в пределах от +29 до +34°C, местами поднимется до +36°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу также ожидается до +20°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +34°C. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 4 июня, в Челябинской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, как в ночные, так и в дневные часы. Температура ночью будет варьироваться от +13 до +18°C, днем — от +26 до +31°C. На юге региона воздух вновь раскалится до +36°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала 4 июня ожидается кратковременный дождь и гроза. В ночные часы столбики термометров покажут около +18°C, днем потеплеет до +31°C. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду.