Аномально жаркая погода с порывистым ветром ожидается в Челябинской области 22 апреля

День выдастся солнечным

Сегодня, 22 апреля, на Южный Урал придет настоящее лето: температура воздуха поднимется выше +20°C. Осадков не будет. Ветер ожидается теплым, но сильным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +25°C. Солнечно, без дождя. Ветер западного направления, около 7 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске, Миассе и Златоусте составит около +24°C. Пасмурно, во второй половине дня прояснится. Ветер западный, 8 метров в секунду.

Столбики термометров в Карабаше зафиксируются на +23°C. Переменная облачность. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

Жителей Троицка и Южноуральска погода порадует ясным днем и теплом до 26°C. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +21 до +26°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.