Аномально жаркая погода ожидается в Челябинской области 29 мая

Температура может подняться до 30 градусов

Сегодня, 29 мая, синоптики обещают в Челябинской области малооблачную и жаркую погоду. Ветер будет преимущественно слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске поднимется до +30°C. Преимущественно ясно. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +27°C. Переменная облачность, к вечеру натечет облачность. Ветер северного направления, слабый.

В Миассе погода аналогичная.

Воздух в Сатке и Златоусте прогреется до +26°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Солнечная погода и 28°C со знаком плюс достанутся жителям Бредов, Снежинска и Карталов. Ветер северный, северо-восточный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +24°C. Переменная облачность. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом градусники в регионе покажут от +25 до +30°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение.