Аномально высокой сохранится температура в Челябинской области 1 декабря

Местами пройдут дожди с мокрым снегом

Зима в Челябинской области начнется с плюсовых температур — с запада в регион продолжает поступать теплый воздух. Ожидаются осадки в виде ледяного дождя и снега, но они пройдут лишь местами, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Воздух в Челябинске прогреется до +3…+5°С. Осадков не ожидается. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске прохладнее — около +1°С. Облачно с прояснениями и слабый ветер.

В Миассе сегодня хмуро. Потеплеет до +3°С. Ветер западный, слабый.

В Сатке и Трехгорном пройдет дождь со снегом. Температура поднимется до +2°С.

В Еманжелинске — 2°С со знаком плюс и пасмурно. Смешанные осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер юго-западного направления, до 2 метров в секунду.

На юге региона солнца также почти не будет. Столбики термометров достигнут слабого плюса.

В Аше дневной прогрев составит +3°С. Облачно. Лишь утром возможен небольшой дождь со снегом. Ветер слабый, юго-западного направления.

В целом градусники в регионе покажут от 0 до +5°С. Облачно с прояснением, локально ожидаются небольшие ледяные дожди, временами с мокрым снегом. Утром не исключаются туман и гололед. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.