Аномально теплую погоду с порывистым ветром обещают синоптики в Челябинской области 1 февраля

Местами может пройти снег с дождем

Сегодня, 1 февраля, в Челябинской области установится весенняя погода: синоптики обещают слабый плюс, в ряде районов пройдет снег с дождем. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске ожидается от +1 до +3°C. Обойдется без погодных сюрпризов. Ветер западной четверти, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на отметке +2°C. Небольшой снег. Ветер западного направления, слабый.

Температура в Миассе также достигнет +2°C. С утра пройдет дождь со снегом, днем — небольшой снег. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

Около 0°C ожидается в Златоусте. Умеренный снег сменится небольшим во второй половине дня. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В Пласте, Карталах и Южноуральске установится пасмурная погода. Синоптики обещают небольшой снег и снег с дождем. Температура — до +2°C. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Около −2°C будет в Бакале. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до +4°C. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой мокрый снег, вероятен снег с дождем. В отдельных районах ожидается гололед на дорогах, а также отложение мокрого снега на проводах. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.