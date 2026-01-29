Аномально теплую погоду при сильном ветре обещают южноуральцам 30 января

Местами ожидается небольшой снег

В пятницу, 30 января, в Челябинской области температура местами поднимется до −1°C. Но прогрев будет неравномерным: в низинах, например, синоптики обещают чуть ниже −10. День выдастся пасмурным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске этой ночью опустится до −11°C. Днем заметно выше — от −2 до −4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −7 до −12°C, в низинах похолодает до −17°C. Днем потеплеет до −1…−6°C, в низинах столбики термометров зафиксируются на −11°C. Облачно с прояснением. В горах местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, 6—11 метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду.