Аномально теплую и ветреную погоду обещают синоптики в Челябинской области 2 апреля

Дождей не ожидается

Сегодня, 2 апреля, в Челябинской области синоптики прогнозируют аномально теплую, но ветреную погоду. В первой половине дня будет преимущественно солнечно, к вечеру небо нахмурится. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от +17 до +19°C. Переменная облачность. Ветер южной четверти, около 7 метров в секунду с порывами.

В Магнитогорске температура поднимется до +18°C. Облачно с прояснениями, ночью может пройти небольшой дождь. Ветер южного направления, около 7 метров в секунду.

В Миассе и Златоусте погода аналогичная.

Градусники в Бакале покажут около +15°C. Осадков быть не должно. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске и Троицке достигнут +20°C. Облачно с прояснениями. Умеренный дождь начнется ближе к ночи. Ветер юго-западного направления, до 8 метров в секунду.

Карталинцам и жителям Пласта достанется солнечная погода и +19°C. Однако ближе к вечеру небо затянется, ночью пройдет умеренный дождь. Ветер южный, до 9 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее ожидается от +12 до +16°C. Пасмурно. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В целом столбики термометров в регионе поднимутся до +15...+20°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.