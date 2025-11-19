Аномально тепло будет в Челябинской области 19 ноября

Но день выдастся ветреным

Сегодня, 19 ноября, воздух в Челябинской области может прогреться до +8°C благодаря влиянию теплой воздушной массы. Но ее принес циклон, который тоже будет влиять на погоду, из-за чего день будет не только теплым, но и ветреным и местами дождливым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +7°C. Пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, около 7 метров в секунду.

В Магнитогорске осадков быть не должно. Столбики термометров поднимутся до +5…+7°C.

Сатке, Златоусту и Трехгорному достанутся +8°C и снег с дождем. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +6°C. И здесь потребуется зонт.

На юге региона местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут около +5°C.

В Еманжелинске ожидается +4…+6°C. Осадки должны прекратиться ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +3 до +8°C. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, в горах ожидаются умеренные смешанные осадки. Ветер южный, 7—12 метров в секунду, порывы могут достигать 15—20 метров в секунду.