Аномально теплая погода с грозами и сильным ветром ожидается в Челябинской области 9 апреля

Местами может выпасть град

Сегодня, 9 апреля, в Челябинской области на большей части территории температура поднимется до аномально высоких значений. Почти повсеместно пройдет небольшой дождь. День выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут от +19 до +21°C. Облачно с прояснениями, не исключается кратковременный дождь с грозой. Ветер южного направления, около 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +20°C. Небольшой дождь усилится к вечеру. Ветер южный, 9 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +19°C. День выдастся дождливым. Ветер южного направления, около 7 метров в секунду.

Воздух в Златоусте прогреется до +16°C. Умеренный дождь возьмет перерыв во второй половине дня. Ночью вероятен дождь со снегом. Ветер южный, 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах зафиксируются на +22°C. Облачная погода с прояснениями. Ветер южного направления, 9 метров в секунду.

Дождливый вечер достанется жителям Южноуральска, Троицка и Карталов. Температура будет варьироваться от +19 до +22°C. Ветер южного направления, до 10 метров в секунду.

В Аше ожидается около +11°C. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Симе — небольшой дождь и +13°C. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +17 до +22°C, в горах температура достигнет +12°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Также синоптики обещают грозы и град. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.