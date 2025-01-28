Аномально теплая погода и мокрый снег сохранятся в Челябинской области 29 января

Ветер ожидается умеренным

В среду, 29 января, в Челябинской области местами температура воздуха вновь поднимется до плюсовых значений. Ночь также выдастся теплой. Осадки, местами сильные, сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Благодаря облачным полям атлантического циклона на Южном Урале в ближайшие сутки сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления и повышенный температурный фон», — уточнили синоптики.

Предстоящей ночью в Челябинске будет от −2 до −4°C. Днем температура вплотную приблизится к 0°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области эта ночь также выдастся снежной, в горах осадки будут сильными. Не исключаются слабые метели. Столбики термометров установятся в пределах от −1 до −6°C. Днем синоптики обещают от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, в отдельных районах умеренный. Гололед. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду.