Аномально холодно будет в Челябинской области 25 января

День выдастся спокойным

Сегодня, 25 января, день в Челябинской области выдастся морозным и преимущественно солнечным. Безветренная погода сохраняется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем температура поднимется до −20 градусов. Ясно.

В Магнитогорске градусники тоже покажут −20, но будет пасмурно.

В Златоусте — до −18 градусов и солнечно. Штиль.

В Бакале и Кыштыме сегодня −16 градусов. Переменная облачность. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

На крайнем юге синоптики обещают до −23 градусов.

В целом температура по области будет варьироваться в пределах от −15 до −28 градусов.