Аномально холодная погода ожидает жителей Челябинской области 24 мая

Ночью прогнозируют заморозки до −5 градусов

В пятницу, 24 мая, в Челябинской области сохранятся ночные заморозки до −5 градусов и около +10 градусов в дневные часы. Дождей не будет, но день ожидается ветреным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

«На Южный Урал продолжает влиять обширная высотная ложбина, которая распространяет аномальный холод в наш регион: температура воздуха ниже средних многолетних значений на 6—8°С и более, с чем ожидается усиление и распространение заморозков в регионе»,— рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске похолодает до −1°C, днем отметка на градуснике поднимется до +9...+11 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы будет от 0 до +4°C, в горах и низинах температура опустится до −5°C. Днем потеплеет до +8...+13 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15—16 метров в секунду.