Аномальная жара возвращается в Челябинскую область

В некоторых районах региона прогремят грозы

Аномально жаркая погода возвращается в Челябинскую область. В понедельник, 25 июля, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +34°C. В отдельных районах возможны грозы и дожди.

В ночь на понедельник в регионе ожидается от +13 до +18°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +9°C. Днем воздух раскалится до +34°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске 25 июля осадков не будет, синоптики обещают переменную облачность. В ночные часы температура опустится до +14, +16°C, днем поднимется до +32, +34°C. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В жару южноуральцы имеют право на сокращенный рабочий день. Если столбики термометров показывают выше +28°C, то, по нормам труда и отдыха, приведенных в федеральных СанПиНах, работники могут работать на час, два и даже четыре меньше. Однако если в помещении, где находится рабочее место, прохладно, сотрудник обязан отработать полный день.