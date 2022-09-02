Аномальная жара уходит из Челябинской области

Сегодня южноуральцам предстоит пережить последний жаркий день

Сегодня, 2 сентября, в Челябинской области ожидается последний по-летнему жаркий день. Столбики термометров вновь поднимутся до +36°C. В отдельных районах региона разыграется непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер, небольшие дожди и грозы.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +19°C, днем воздух прогреется от +33 до +35°C. Переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В утренние часы будет около +22°C, днем воздух раскалится до +31, +36°C. В горах прогнозируют +24, +29°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 18 метров в секунду.