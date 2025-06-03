Аномальная жара спадет в Челябинской области 3 июня

Местами сохранятся опасные погодные явления

Сегодня, 3 июня, в Челябинске существенных осадков не будет. При этом местами по области возможны ливни с грозами и градом. Ветер сменит направление на северное, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске столбики термометров могут приблизиться к +25°C. Облачно с прояснением, существенных осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +19°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7 метров в секунду.

Температура в Миассе достигнет +22°C. Небольшой дождь. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит около +19°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-западный, слабый.

В Аше будет пасмурно и +18°C. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Воздух в Бредах и Карталах прогреется до +22°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

В Южноуральске потеплеет до +23°C. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Жителям Бакала достанутся +16°C и дождь. Ветер северо-западный, слабый.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от +20 до +25°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни. В отдельных районах грозы, град. Ветер преимущественно слабый, но с порывами, северо-западного направления. При грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду.