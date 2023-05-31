Аномальная жара сохраняется в Челябинской области

Температура поднимется выше +35 градусов

Сегодня, 31 мая, в Челябинской области прогнозируют жару до +36 градусов и порывистый ветер. Осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +18°C, днем столбики термометров поднимутся почти в два раза: ожидается около +34°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также без изменений: синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы будет около +18°C, местами ниже. Дневной прогрев составит до плюс 31—36 градусов Цельсия, в горах и низинах — до +28°C. Ветер южной четверти 6—11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.