Аномальная жара сохранится еще на один день в Челябинской области

Температура поднимется до +26°C

Сегодня, 8 мая, в Челябинской области будет жарко, но хмуро, а местами и дождливо. На юге региона и вовсе ожидаются обильные осадки с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +24°С. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске температура поднимется до +19°C. Местным жителям потребуется зонт.

В Аше воздух прогреется до +26°C. Облачно с прояснением, к вечеру выглянет солнце. Ветер северо-восточный, слабый.

В Верхнем Уфалее сегодня +22°C. В первой половине дня ожидается слабый кратковременный дождь.

В Троицке день выдастся дождливым. Градусники покажут +21°C. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

В Карталах синоптики также обещают осадки на протяжении всего дня. Столбики термометров достигнут +18°C.

В Нязепетровске — ясно и 23°C тепла.

В целом температура в регионе будет варьироваться в пределах от +21 до +26°С. Ветер ожидается слабым, но с порывами.