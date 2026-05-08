Сегодня, 8 мая, в Челябинской области будет жарко, но хмуро, а местами и дождливо. На юге региона и вовсе ожидаются обильные осадки с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске потеплеет до +24°С. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
В Магнитогорске температура поднимется до +19°C. Местным жителям потребуется зонт.
В Аше воздух прогреется до +26°C. Облачно с прояснением, к вечеру выглянет солнце. Ветер северо-восточный, слабый.
В Верхнем Уфалее сегодня +22°C. В первой половине дня ожидается слабый кратковременный дождь.
В Троицке день выдастся дождливым. Градусники покажут +21°C. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
В Карталах синоптики также обещают осадки на протяжении всего дня. Столбики термометров достигнут +18°C.
В Нязепетровске — ясно и 23°C тепла.
В целом температура в регионе будет варьироваться в пределах от +21 до +26°С. Ветер ожидается слабым, но с порывами.