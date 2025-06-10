Аномальная жара со слабым ветром ожидается в Челябинской области 10 июня

В отдельных районах прогремят грозы

Сегодня, 10 июня, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +30°C и выше. На большей части территории синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сухую погоду, и лишь местами в горах могут пройти кратковременные дожди.

В Челябинске градусники покажут от +29 до +31°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южного направления, слабый.

Воздух в Магнитогорске и Карабаше прогреется до +28°C. Малооблачно. Ветер восточный, около 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит около +29°C. Облаков будет мало. Без погодных сюрпризов. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +26°C. Переменная облачность. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду.

В Кыштыме прогремит гроза. Осадков быть не должно. Градусники покажут около +30°C. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше, Озерске и Еманжелинске также ожидается жара до +30°C. Ясно. Ветер западный, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +26 до +31°C. Переменная облачность, в горах локально пройдут кратковременные дожди. Не исключены грозы. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.