Аномальная жара накроет Челябинскую область 25 августа

Температура поднимется выше 30 градусов

В понедельник, 25 августа, воздух в Челябинской области может прогреться до +31 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре. В горных районах пройдут небольшие дожди, на остальной территории региона осадков не ожидается.

В Челябинской области предстоящей ночью будет около +17 градусов, днем — до +30. Синоптики обещают переменную облачность и умеренный ветер южного направления.

По области в ночь на понедельник в горах и низинах похолодает до +9 градусов, на остальной территории — от +13 до +18 градусов. Днем воздух раскалится до +26...+31 градуса. Также переменная облачность. Ветер южный, 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.