/ Аномальная жара до плюс 36 градусов пришла на Южный Урал

Особенно заметно потепление будет заметно в южных районах.

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об аномальной жаре. Температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов. Особенно повышение будет заметно в южных районах области.

В четверг, 5 июля, на территории Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град. Температура воздуха ночью поднимется в горах до плюс 13 градусов, в остальных районах до плюс 22, а днем до плюс 30, на юге до плюс 36 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4−9, при грозах порывы до 18 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что жителей южноуральской столицы ждет 30-градусная жара. В Копейске температура поднимется до 28 градусов, в Миассе и Златоусте воздух прогреется до плюс 27 градусов, в Магнитогорске — до плюс 26 градусов.