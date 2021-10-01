Анну Кузнецову освободили от должности детского омбудсмена

Теперь она продолжит работу в Госдуме

Анна Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена. Указ об этом сегодня, 1 октября, подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», — говорится в указе.

Такое решение связано с избранием Кузнецовой депутатом Госдумы VIII созыва.

В должности омбудсмена Анна Кузнецова не раз помогала челябинским детям. Например, она навещала в столичной больнице маленького Ваню Фокина, который провел больше суток под завалами жилого дома в Магнитогорске.



Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новую кандидатуру на пост детского омбудсмена Владимир Путин еще не выбрал.