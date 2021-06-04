Анна Маслова из Челябинска стала участницей шоу «Мои первые каникулы» на «Пятнице»

Путешественница рассказала, как проходили съемки для федерального телеканала

«Возможно, я прошла кастинг, так как дала понятную для женской аудиторию историю: я девушка, которая мечтает побывать за границей и найти там свою любовь. Кроме того, я очень артистичная и эмоциональная»,

— поясняет Анна.

«Но даже несмотря на усталость, мы с Алисой находили псилы выходить на улицу ночью и покупали мороженое»,

— вспоминает Анна.





«Многие люди забывают, что это прежде всего шоу. Да, все действия спланированы, но мои эмоции и эмоции окружающих настоящие. Во время съемок я не знала, в какую часть Рима поеду, что увижу, с кем мне предстоит поговорить. Я не читала сценария. И поэтому для меня это было настоящее приключение»,

— объясняет Анна.

«В анонсе моя истерика преподносятся таким образом, будто я расстроилась, что Марио увела какая-то его подруга. Но дело было не в этом, все-таки я первый раз его видела. Когда я общалась с Марио, съемочная группа постоянно напоминала мне, чтобы я говорила с ним по-итальянски. А я почти не знаю итальянского! И очень переживала об этом. В итоге усталость, эмоции и вино сделали свое дело, и я заплакала»,

— объяснила Анна.

Анна Маслова из Челябинска стала героиней шоу телеканала «Пятница» «Мои первые каникулы». Девушка прошла кастинг, и ей подарили билет в Рим, куда она отправилась вместе со съемочной группой. В столице Италии девушка пять дней знакомилась с итальянскими мужчинами. Процесс снимали на камеру, и в июне 2021 года выпуск с Анной выпустят в эфир. О том, как проходили съемки, Анна рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства.Кастинг Анна прошла ещё в 2018 году. Условием для участия в шоу было отсутствие у кандидата заграничных поездок. Рассказать о том, как себя ведет и как чувствует человек, никогда не путешествовавший по Европе — вот смысл шоу.На кастинге Анна объяснила, что хочет попасть в Рим, чтобы найти свою любовь. Анна и правда мечтала побывать в Италии: она увлекается итальянской музыкой, обожает фильмы итальянских режиссеров и даже начала изучать язык. Режиссеру понравилась ее прямота, и через два месяца Анне сказали готовиться к поездке.В Рим Анна отправилась вместе с подругой Алисой. Времени на отдых и прогулки у них не было: вставали рано утром, завтракали и отправлялись на съемки, которые продолжались до позднего вечера. К концу дня у участниц съемочной группы болели ноги, а от яркого солнца опухали глаза — приходилось закапывать специальные капли.По сюжету днвушка должна была знакомиться с итальянцами, причем с ними была предварительная договоренность о съемках.Однажды Анна заплакала на камеру. Это произошло после знакомства с итальянцем по имени Марио — у него Анна снимала квартиру.Во время съёмок неоднократно случались заминки. Например, у оператора были проблемы с видеокамерой, и в итоге стерлась часть отснятого материала. Из-за этого пришлось повторно переснимать весь день на тех же локациях.Спустя пять дней в Италии Анна вернулась в Россию. Она не знала, когда выпуск с ней попадет в эфир, и явно не ожидала, что этого момента придется ждать три года.

Итальянскую любовь Анна не нашла, но считает, что поездка сильно повлияла на неё: она продолжила учить итальянский язык и стала намного больше путешествовать. И ее молодой человек — из России.