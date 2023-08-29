«Ангел» Юрий Гагарин поблагодарил жителей Челябинской области за гумпомощь

Бойцам доставили медикаменты и раскладушки в зону СВО

Бойцы 430-го мотострелкового полка получили гуманитарный груз из Челябинской области. Как рассказал командир полка, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий «Ангел» Гагарин, военнослужащие получили медикаменты, постельное белье, раскладушки, маскировочные сети и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе челябинского отделения Народного фронта.

«Помощь пришла вовремя, у нас как раз все закончилось. По медикаментам нас на протяжении последних шести месяцев только Челябинская область и снабжает. Благодаря им наша медрота спасает бойцов. Все раненые бойцы доезжают живыми до госпиталя благодаря гумпомощи из Челябинской области», — рассказал Юрий Гагарин.

По его словам, физраствора уходит очень много: на одного раненого бойца уходит два флакона физраствора по 200 мл, плюс другие лекарства по назначению врача. Всего за восемь дней было потрачено около 400 флаконов.

Также командир мотострелковой роты поблагодарил южноуральцев за сбор гуманитарной помощи.

Жители Челябинской области отправляют землякам на фронт не только лекарства и маскировочные сети, но и сухие домашние супы и даже автомобили.