«Ангел» из Челябинска привез в Мариуполь детскую одежду и продукты

Отставной офицер Юрий Гагарин с марта служит в армии ДНР

Подполковник ВС РФ в отставке Юрий Гагарин из Челябинска привез в Мариуполь собранную на Южном Урале гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ. Гагарин с марта 2022 года служит в армии Донецкой Народной Республики, сослуживцы дали ему позывной «Ангел».



Груз для мариупольцев в Челябинске собирали активисты Общероссийского народного фронта. Многие жители города после штурма и осады комбината «Азовсталь» остались без крова или вынуждены ютиться по подвалам. Передать им помощь вызвался Юрий Гагарин, отставной морпех и предприниматель из Челябинска, после начала спецоперации на Украине вступивший добровольцем в войска ДНР.

Как сообщает пресс-служба Челябинского штаба ОНФ, в Мариуполь отправился груз детской одежды, питания, средств личной гигиены. Одним из получателей стала семья Парамоновых. 81-летняя бабушка и трое ее внуков живут недалеко от «Азовстали», их дом оказался полностью разбит обстрелами вооруженных сил Украины. Дети и пенсионерка прячутся в подвале. Еда и одежда для них — главное подспорье, но теперь семью надо обеспечить хоть каким-то жильем.

В ОНФ сообщают, Парамоновы и многие другие семьи из Мариуполя внесены в специальный список российского движения и регулярно будут получать адресную помощь.

По данным из открытых источников, Юрий Гагарин получил известность в ДНР после того, как бойцы его саперного батальона, рискуя жизнью, эвакуировали из охваченного боями Мариуполя детей. Всего бойцы Ангела спасли более 350 малышей. Сам позывной «Ангел», по словам Гагарина, сложился из первых букв имен членов его первой группы, занимавшейся спасением гражданских из подвалов Мариуполя: Андрей, Николай, Георгий, Евгений, Леонид. Известно, что Юрий Гагарин — теперь гвардии подполковник ДНР — представлен к российскому ордену Мужества.

Гуманитарный груз от ОНФ он отвез в Мариуполь после короткого отпуска: Ангел на майские праздники приезжал в Челябинск.