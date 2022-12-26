Андрей Важенин оставил пост и. о. ректора Южно-Уральского медуниверситета

Академик продолжит работу на кафедре онкологии и лучевой терапии

26 декабря истекает срок работы Андрея Важенина на посту исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. И. о. руководителя вуза приказом Минздрава РФ назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЮУГМУ.



Напомним, в конце апреля 2021 года академик РАН Андрей Важенин уволился с должности главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, чтобы приступить к исполнению обязанностей ректора ЮУГМУ. Сегодня, 26 декабря, его контракт истекает.

«Это были очень плодотворные и интересные полтора года, за которые я искренне благодарен Минздраву России, Минздраву Челябинской области, всем коллегам и сотрудникам университета. Сейчас в моих планах — продолжение работы в системе Российской академии наук и, конечно, на кафедре онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии», — прокомментировал свои планы Андрей Важенин.

В числе прочего Важенин планирует заняться развитием двух клинических баз, то есть учреждений, прикрепленных к кафедре медуниверситета для практического обучения студентов, — в клинике самого медуниверситета и в дорожной больнице.

Кандидатура нового ректора пока не определена. Вплоть до особых распоряжений исполняющей обязанности руководителя вуза стала проректор Лариса Телешева.